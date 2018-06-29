На плато Укок в Горном Алтае обнаружены не менее пяти снежных барсов

МОСКВА, 29 июня. /ТАСС/. Плато Укок в Республике Алтай стало местом обитания не менее пяти снежных барсов. Такой вывод сделали специалисты Всемирного фонда дикой природы (WWF) и Сайлюгемского национального парка по результатам исследований территории с использованием автоматических камер, сообщили в пятницу в пресс-службе Алтае-Саянского отделения WWF.

"Всего с августа 2017 года, когда на плато Укок впервые были установлены камеры для мониторинга ирбиса, ученые получили не менее 300 фотографий барсов. На кадрах зафиксировано не менее 15 проходов редкого хищника. На сегодня мы подтверждаем присутствие на плато Укок пяти особей", - сообщили в пресс-службе организации.

По данным WWF, самку ирбиса по имени Южанка и двух ее котят, чьи изображения осенью 2017 года стали первым фотосвидетельством обитания ирбиса на плато Укок, снова зафиксировала камера: оба котенка успешно пережили зиму, выросли и окрепли. В объектив попали еще два ирбиса, предположительно, оба самцы, а один из них вполне может быть отцом котят Южанки.

Ранее сообщалось о том, что плато Укок было белым пятном на карте обитания снежного барса - считалось, что ирбисов там мало или нет совсем. Сейчас, по данным ученых, стало понятно, что ирбисы там есть и нуждаются в охране, поэтому, считают в WWF, необходимо обратить внимание на поддержку природного парка "Зона покоя Укок".

Ученые обращают внимание на низкую численность копытных на плато Укок. Автоматические камеры фиксируют небольшое количество животных, и то, чем питается снежный барс на Укоке, требует отдельного изучения. В WWF отмечают, что в исследованиях барса помогают и местные жители.

В мире зарегистрировано около 3920-6390 особей снежных барсов, в России - не более 70-90, подтвержденных особей - порядка 50, из которых около 30-40 в Горном Алтае. Это самая высокогорная кошка - средняя высота обитания 1,5-4 тыс. метров над уровнем моря. Сохранить популяцию помогает борьба с браконьерством, создание особо охраняемых природных территорий, исследования и экологическое просвещение.