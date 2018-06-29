Ваш регион:
ЧМ-2018 по футболу
В стране
Политика
Международная панорама
Экономика и бизнес
Армия и ОПК
Общество
Происшествия
Спорт
Культура
Добрости
Наука
Космос
Выберите город
Региональные версии
Курс ЦБ на 30.06:
$ 62.76
€ 72.99
^
Лента новостей
Разделы сайта
Все новости
Лента новостей
Новости Поиск Темы
ОК
Применить фильтр
Вы можете фильтровать ленту,
выбирая только интересные
вам разделы.
Перейти к поиску
Идёт загрузка
Ещё новости

Яровая предложила придать национальный статус докладу в парламенте в сфере образования

Общество
29 июня, 11:45 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 29, июня. /ТАСС

По мнению вице-спикера ГД, это станет "важным шагом на пути совершенствования механизмов обеспечения единой государственной политики в сфере образования"

Поделиться
Материал из 1 страницы

МОСКВА, 29 июня. /ТАСС/. Вице-спикер Госдумы Ирина Яровая в пятницу внесла на рассмотрение палаты законопроект, который повышает статус доклада правительства РФ в сфере образования до национального, а также делает обязательным и открытым его заслушивание на заседаниях Госдумы и Совета Федерации. В настоящее время этот документ направляется из кабмина в письменном виде, но фактически не обсуждается публично.

"Законопроектом предлагается повысить статус доклада о реализации государственной политики в сфере образования до национального и устранить законодательный пробел, закрепив положение о заслушивании доклада представителей правительства на заседаниях обеих палат парламента в присутствии аудитора Счетной палаты", - пояснили в пресс-службе парламентария. Как подчеркивает автор законопроекта, в объявленное президентом Владимиром Путиным Десятилетие детства и в рамках реализации майского указа "форма публичного национального доклада позволит создать дополнительные условия для обеспечения единства образовательного пространства путем парламентского контроля".

По мнению Яровой, введение национального доклада в сфере образования станет "важным шагом на пути совершенствования механизмов обеспечения единой государственной политики в сфере образования". "Принципиально важно, чтобы этот доклад был не формальным, а содержательным, объективным, давал систематизированную информацию и носил максимально открытый характер, - считает она. - Потому что образование - одновременно вопрос интересов каждой российской семьи и важнейший стратегический государственный приоритет".

Появление публичного доклада в сфере образования обеспечит не только парламентский контроль, но и дополнительное участие общества в ежегодном обсуждении и реализации намеченных планов, заключила вице-спикер.

Предложение Яровой о подготовке национального доклада о состоянии образования было поддержано Путиным на заседании Координационного совета по реализации Национальной стратегии действий в интересах детей, напомнили в пресс-службе депутата. Законопроект получил поддержку Министерства просвещения РФ и фракции "Единая Россия".

{{item.group_date}}
{{item.suffix?", "+item.suffix:""}}
Показать еще
Поделиться
Темы
Майский указ — 2018 Десятилетие детства в России
Персоны
Яровая, Ирина Анатольевна Путин, Владимир Владимирович
Страны
Россия
Новости smi2.ru
Новости smi2.ru
Загрузка...
Реклама
События 2018
Чего ждать в июле
Самое читаемое
Сейчас
За сутки
За неделю
1
Песков заявил, что Путин прагматично относится к реакции на тему пенсионной реформы
2
Повышение тарифов ЖКХ с 1 июля в России уложится в план и не превысит 4%
3
Реализация проекта Литвы "Миссия Сибирь" на территории России приостанавливается
4
Захарова заявила, что Запад обманул Россию
5
Почему банк может заблокировать вашу карту
6
Производство самолета МиГ-АТ может быть возобновлено в России
7
Экс-глава СВР: до нового Карибского кризиса США и России еще далеко
Темы дня
Новости партнеров
Реклама
источников много
ГЛАВНЫЙ ОДИН
Читайте ТАСС в Яндекс.Новости