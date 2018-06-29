Яровая предложила придать национальный статус докладу в парламенте в сфере образования

МОСКВА, 29 июня. /ТАСС/. Вице-спикер Госдумы Ирина Яровая в пятницу внесла на рассмотрение палаты законопроект, который повышает статус доклада правительства РФ в сфере образования до национального, а также делает обязательным и открытым его заслушивание на заседаниях Госдумы и Совета Федерации. В настоящее время этот документ направляется из кабмина в письменном виде, но фактически не обсуждается публично.

"Законопроектом предлагается повысить статус доклада о реализации государственной политики в сфере образования до национального и устранить законодательный пробел, закрепив положение о заслушивании доклада представителей правительства на заседаниях обеих палат парламента в присутствии аудитора Счетной палаты", - пояснили в пресс-службе парламентария. Как подчеркивает автор законопроекта, в объявленное президентом Владимиром Путиным Десятилетие детства и в рамках реализации майского указа "форма публичного национального доклада позволит создать дополнительные условия для обеспечения единства образовательного пространства путем парламентского контроля".

По мнению Яровой, введение национального доклада в сфере образования станет "важным шагом на пути совершенствования механизмов обеспечения единой государственной политики в сфере образования". "Принципиально важно, чтобы этот доклад был не формальным, а содержательным, объективным, давал систематизированную информацию и носил максимально открытый характер, - считает она. - Потому что образование - одновременно вопрос интересов каждой российской семьи и важнейший стратегический государственный приоритет".

Появление публичного доклада в сфере образования обеспечит не только парламентский контроль, но и дополнительное участие общества в ежегодном обсуждении и реализации намеченных планов, заключила вице-спикер.

Предложение Яровой о подготовке национального доклада о состоянии образования было поддержано Путиным на заседании Координационного совета по реализации Национальной стратегии действий в интересах детей, напомнили в пресс-службе депутата. Законопроект получил поддержку Министерства просвещения РФ и фракции "Единая Россия".