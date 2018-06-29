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Ростуризм предупредил туристов об извержении вулкана на Бали

Общество
29 июня, 11:51 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 29, июня. /ТАСС

Власти Индонезии закрыли международный аэропорт Нгурах-Рай в связи с активизацией вулкана на горе Агунг

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МОСКВА, 29 июня. /ТАСС/. Ростуризм рекомендует российским туристам, находящимся на Бали, учитывать информацию о временном закрытии аэропорта Нгурах-Рай в связи с извержением вулкана. Об этом сообщается в пресс-релизе российского ведомства.

"Федеральное агентство по туризму рекомендует российским туристам, находящимся на Бали, а также планирующим поездку на остров в ближайшие дни, учитывать информацию о временном закрытии аэропорта Нгурах-Рай, следить за сообщениями местных властей и подтверждать у туроператоров даты вылета", - говорится в сообщении.

В Ростуризме также отметили, что на настоящий момент обращений от российских туристов в связи со сложившейся ситуацией не поступало.

Ранее в пятницу сообщалось, что власти Индонезии приняли решение закрыть международный аэропорт на курортном острове Бали в связи с активизацией вулкана на горе Агунг. Приостановка полетов будет действовать до 19:00 по местному времени (15:00 мск).

По словам представителя аэропорта Нгурах-Рай Януса Супраюги, "на основе данных синоптиков, вулканический пепел будет в окрестностях аэропорта в пятницу утром". Накануне выброс пепла из вулкана был зафиксирован на высоте до 2 км. В декабре прошлого года аэропорт на Бали из-за вулкана не работал в течение трех суток. Тогда отмена рейсов коснулась от 50 до 100 тыс. человек.

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