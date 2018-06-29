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Участники программы реновации в Москве узнают точный график переездов до конца 2019

Общество
29 июня, 11:41 UTC+3

Ранее власти Москвы разрабатывали первичный график переезда на начало 2018 года

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© Михаил Терещенко/ТАСС

МОСКВА, 29 июня. /ТАСС/. Столичные жители, принимающие участие в городской программе реновации, узнают свой точный график переездов до конца следующего года. Об этом ТАСС сообщили в пятницу в пресс-службе департамента строительства Москвы.

"Участники городской программы реновации узнают точный график переселения до конца 2019 года", - сказали в пресс-службе.

Ранее власти Москвы разрабатывали первичный график переезда участников программы реновации на февраль 2018 года.

В конце мая вице-мэр Москвы Марат Хуснуллин заявил о том, что первая ветхая пятиэтажка будет снесена в рамках программы реновации в Москве до конца 2018 года. Финансирование на программу реновации на сегодня составляет порядка 400 млрд рублей. До конца 2018 года планируется переселить 10 тыс. жителей. Для этих целей власти Москвы запланировали ввести порядка 30 домов для пересечения участников реновации из 43 пятиэтажек.

Президент РФ Владимир Путин подписал 1 июля 2017 года поправки к закону "О статусе столицы Российской Федерации", утвердив программу реновации жилищного фонда Москвы. По итогам голосования жителей в программу вошло более 5 тыс. домов, большинство из которых - пятиэтажные хрущевки. Это почти 70% имеющегося жилищного фонда такого типа в Москве. 

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