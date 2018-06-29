В Сочинском нацпарке сменился и. о. директора

СОЧИ, 29 июня. /ТАСС/. Начальник юридического отдела Сочинского нацпарка Борис Меньщиков назначен исполняющим обязанности директора парка, сообщили ТАСС в пятницу в пресс-службе Минприроды РФ.

Ранее источник ТАСС в экологических структурах Сочи сообщал,что Меньщиков 27 июля назначен и. о. директора нацпарка. До этого он возглавлял юридический отдел в Сочинском нацпарке. Игорь Гуцал, который с августа 2017 года занимал эту должность, а до этого был заместителем начальника отдела Минприроды, теперь уволен.

"Да, все верно. Он назначен и.о.", - подтвердили ТАСС в пресс-службе Минприроды.

Летом прошлого года с поста директора Сочинского национального парка был уволен Дмитрий Пеньковский, в Минприроды объяснили это решение финансовыми нарушениями, выявленными Счетной палатой. Врио директора была назначена Дарья Филиппова, ранее занимавшая пост заместителя министра экологии и природных ресурсов Крыма. Пеньковский обжаловал свое увольнение и через суд был восстановлен в должности, однако был снова уволен в день выхода на работу.

Ранее сообщалось, что к июню должна была быть создана единая дирекция, которая бы управляла нацпарком и Кавказским государственным природным биосферным заповедником - сейчас эти учреждения являются автономными структурами. Причем права и обязанности управляющих структур нацпарка планировалось передать аппарату заповедника. Как пояснили ТАСС в заповеднике, решение о создании единой дирекции отложено до сентября из-за смены состава правительства РФ минувшей весной, так как сменился глава Минприроды РФ, которому подведомственны оба учреждения.

Ученые считают территорию Западного Кавказа, где расположены оба объекта, уникальной: здесь на небольшой площади сосредоточены разные климатические зоны от субтропиков до вечных снегов высокогорья. Нацпарк занимает предгорья и горную местность в районе Сочи, заповедник расположен на границе Карачаево-Черкесии, Адыгеи и Краснодарского края. На территории охраняемых зон можно встретить краснокнижных животных и увидеть исчезающие растения-эндемики, например особый вид самшитов.