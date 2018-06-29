Двое погибших в Сирии военнослужащих из КБР награждены орденами Мужества

НАЛЬЧИК, 29 июня. /ТАСС/. Двое военнослужащих из Кабардино-Балкарии, которые погибли в Сирии при крушении самолета в марте, посмертно награждены орденами Мужества. Об этом сообщает пресс-служба администрации Чегемского муниципального района.

"Указом Президента Российской Федерации от 31 марта 2018 г. №133СС за мужество и отвагу, проявленную при исполнении воинского долга, орденом Мужества (посмертно) награждены младший сержант контрактной службы Батыр Чабдаров и старший сержант контрактной службы Залим Богатырев, погибшие в результате авиационной катастрофы военно-транспортного самолета Ан-26 на аэродроме Хмеймим в Сирийской Арабской Республике 6 марта 2018 года", - говорится в сообщении.

Церемония передачи наград родственникам погибших воинов прошла в местной администрации Чегемского муниципального района.

"Родным и близким были высказаны слова искреннего соболезнования и благодарности за воспитание достойных, верных сынов Отечества, честно и до конца выполнивших свой воинский долг", - добавили в пресс-службе.