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Двое погибших в Сирии военнослужащих из КБР награждены орденами Мужества

Общество
29 июня, 12:59 UTC+3 НАЛЬЧИК НАЛЬЧИК 29, июня. /ТАСС

Церемония передачи наград родственникам Батыра Чабдарова и Залима Богатырева прошла вадминистрации Чегемского муниципального района.

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НАЛЬЧИК, 29 июня. /ТАСС/. Двое военнослужащих из Кабардино-Балкарии, которые погибли в Сирии при крушении самолета в марте, посмертно награждены орденами Мужества. Об этом сообщает пресс-служба администрации Чегемского муниципального района.

"Указом Президента Российской Федерации от 31 марта 2018 г. №133СС за мужество и отвагу, проявленную при исполнении воинского долга, орденом Мужества (посмертно) награждены младший сержант контрактной службы Батыр Чабдаров и старший сержант контрактной службы Залим Богатырев, погибшие в результате авиационной катастрофы военно-транспортного самолета Ан-26 на аэродроме Хмеймим в Сирийской Арабской Республике 6 марта 2018 года", - говорится в сообщении.

Церемония передачи наград родственникам погибших воинов прошла в местной администрации Чегемского муниципального района.

"Родным и близким были высказаны слова искреннего соболезнования и благодарности за воспитание достойных, верных сынов Отечества, честно и до конца выполнивших свой воинский долг", - добавили в пресс-службе.

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