Кенгуренок-альбинос останется в калужском экопарке

МОСКВА, 29 июня. /ТАСС/. Редкий кенгуренок-альбинос по кличке Пломбир останется в калужском экопарке "Биосфера". Малыш появился на свет еще в феврале этого года, но даже выбравшись из сумки не спешил показываться на люди, рассказала ТАСС в пятницу управляющая экопарком Светлана Думикян.

"Продавать или дарить Пломбира мы не планируем. Хотя такие предложения поступали", - сказала она.

Альбиносы среди кенгуру редкость - в природе это один случай на 20 тыс. Интересно, что в "Биосфере" альбиносов среди других животных нет и никогда не было. Еще один кенгуру-альбинос живет в новосибирском зоопарке.

Как только Пломбир подрастет, ему построят отдельный вольер.

Альбиносы часто имеют проблемы со зрением, однако калужский кенгуренок полостью здоров.