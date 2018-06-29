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Кенгуренок-альбинос останется в калужском экопарке

Общество
29 июня, 12:31 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 29, июня. /ТАСС

Животное родилось в феврале текущего года

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МОСКВА, 29 июня. /ТАСС/. Редкий кенгуренок-альбинос по кличке Пломбир останется в калужском экопарке "Биосфера". Малыш появился на свет еще в феврале этого года, но даже выбравшись из сумки не спешил показываться на люди, рассказала ТАСС в пятницу управляющая экопарком Светлана Думикян.

"Продавать или дарить Пломбира мы не планируем. Хотя такие предложения поступали", - сказала она.

Альбиносы среди кенгуру редкость - в природе это один случай на 20 тыс. Интересно, что в "Биосфере" альбиносов среди других животных нет и никогда не было. Еще один кенгуру-альбинос живет в новосибирском зоопарке.

Как только Пломбир подрастет, ему построят отдельный вольер.

Альбиносы часто имеют проблемы со зрением, однако калужский кенгуренок полостью здоров.

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