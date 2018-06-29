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В Подмосковье в субботу ожидаются грозовые дожди и усиление ветра

Общество
29 июня, 12:47 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 29, июня. /ТАСС

Скорость ветра может достигать ветра 15-20 м/с

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МОСКВА, 29 июня. /ТАСС/. Главное управление МЧС по Московской области распространило экстренное предупреждение о грозовых дождях и усилении ветра 30 июня.

"Согласно прогнозу Центрального управления по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды 30 июня в Московской области ожидаются дождь, местами сильный, град, гроза, при грозе порывы ветра 15-20 м/с", - сообщили ТАСС в пресс-службе ГУ МЧС по Московской области.

В главке рекомендуют во время непогоды закрывать окна и форточки, на улице обходить шаткие строения и парковать автомобили в гараже, не купаться во время грозы.

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