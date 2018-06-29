Главные мероприятия Московской недели дизайна пройдут в ЦДХ 9-14 октября

МОСКВА, 29 июня. /ТАСС/. Центральный дом художника станет основной площадкой Московской недели дизайна (Moscow Design Week, MDW), которая пройдет с 9 по 14 октября, говорится в сообщении оргкомитета мероприятия.

"Центральный дом художника (ЦДХ) с 9 по 14 октября выставит у себя в павильонах инсталляции известнейших российских и зарубежных дизайнеров", - говорится в сообщении.

Главные мероприятия MDW в 2017 году прошли на территории парка "Зарядье".

Впервые Moscow Design Week будет одновременно проходить не только в ЦДХ, но и на пяти других площадках города, названных дизайнерскими кластерами, или Design District. На площадках пройдут выставки, перформансы, лекции дизайнеров, а также творческие мастер-классы, отмечается в сообщении. Также в рамках Недели дизайна инсталляции современного искусства будут установлены в 100 московских ресторанах.

"Мы подписали соглашение с двумя первыми площадками - Shelk Design District в Большом Саввинском переулке и Hlebozabod Design District на Новодмитровской улице" - приводятся в сообщении слова президента Moscow Design Week Александра Федотова.

Неделя дизайна открылась в Москве в 2010 году, подобные мероприятия проводятся в Милане, Париже и Лондоне.