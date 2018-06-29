В зоопарке Барнаула впервые родились сразу шесть тигрят

БАРНАУЛ, 29 июня. /ТАСС/. Тигрица Багира из Барнаульского зоопарка (Алтайский край) родила шесть тигрят. Об этом сообщил ТАСС директор зоопарка Сергей Писарев.

"Это уникальная ситуация, потому что в природе рождается три-четыре тигренка у тигрицы, появление шести, естественно, исключение из правил. Тигрята родились 23 июня, сейчас чувствуют себя, как и мама, хорошо", - рассказал Писарев.

Биолог Томского государственного университета Владимира Романенко отметил, что причиной рождения такого количества тигрят могло стать хорошее кормление тигрицы.

Сергей Писарев напомнил, что президент РФ подписал указ о запрете торговли животными из Красной книги через сеть Интернет, что поможет защитить зверей от покупки частными лицами.

По словам руководителя, Барнаульский зоопарк является членом Союза зоопарков и аквариумов России, и когда тигрята окрепнут, информацию о них разошлют всем зоопаркам, чтобы животные смогли найти новый дом.

Этот материал также опубликован в разделе "Добрости" – совместной рубрике с общероссийским социальным проектом "Жить", призванным поддержать людей, оказавшихся в сложной жизненной ситуации.