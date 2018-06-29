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Познер возьмет интервью у архитектора Рема Колхаса на Московском урбанистическом форуме

Общество
29 июня, 13:19 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 29, июня. /ТАСС

Регистрация на мероприятие открылась в пятницу, сам форум состоится 17 июля

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Рем Колхас

Рем Колхас

© EPA/ANDREA MEROLA

МОСКВА, 29 июня. /ТАСС/. Журналист Владимир Познер возьмет "открытое интервью" в рамках мероприятий Московского урбанистического форума (МУФ-2018). Об этом говорится в сообщении пресс-службы Департамента градостроительной политики Москвы.

"Семнадцатого июля состоится открытое интервью, которое Владимир Познер возьмет у одного из ведущих урбанистов мира, голландского архитектора, теоретика архитектуры Рема Колхаса. На это мероприятие необходима регистрация", - говорится в сообщении.

Регистрация на мероприятия фестивальной программы МУФ-2018, которая пройдет с 17 по 22 июля в парке "Зарядье", открылась в пятницу, также отмечается в сообщении со ссылкой на руководителя Департамента градостроительной политики города Москвы Сергея Лёвкина. Однако Более чем на 100 мероприятий фестиваля вход будет свободным, отметил Лёвкин.

В ходе программы на территории парка "Зарядье" будут проходить кинопоказы, концерты, спектакли, мастер-классы для детей, дискуссии и лекции звезд мировой урбанистики. Также для любителей физкультуры и здорового образа жизни на Спорт лугу 21 и 22 июля будут проходить занятия по тайскому боксу и капоэйре, а также спортивным танцам. В эти же дни на Парящем мосту можно будет заняться йогой.

Деловая часть форума также пройдет в парке "Зарядье" 17-18 июля 2018 года с участием мэра Москвы Сергея Собянина, отмечается в сообщении.

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Собянин, Сергей Семенович Познер, Владимир Владимирович
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