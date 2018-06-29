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Cтроительство очистных сооружений в Дербенте планируется завершить в 2019 году

Общество
29 июня, 13:33 UTC+3 МАХАЧКАЛА МАХАЧКАЛА 29, июня. /ТАСС

Стоимость проекта оценивается в 1,5 млрд рублей

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МАХАЧКАЛА, 29 июня. /ТАСС/. Власти Дербента рассчитывают завершить строительство городских очистных сооружений, ведущееся с 2008 года, к концу 2019 года, сообщил ТАСС в пятницу врио главы города Энрик Муслимов.

"Строительство очистных сооружений рассчитано до 2022 года, но мы сейчас пытаемся ускорить строительство, пишем письма, чтобы завершить его к концу 2019 года. В этом году [на проект] предусмотрено 100 млн рублей, но этого явно недостаточно. Сейчас правительство рассматривает этот вопрос", - сказал Муслимов.

По его словам, общая стоимость проекта составляет около 1,5 млрд рублей, из которых в настоящее время уже освоено более 800 млн рублей. Ввод очистных сооружений в эксплуатацию должен улучшить экологическую обстановку в городе, а также способствовать росту туристического потока.

"Пока нет очистных сооружений, стоки уходят в море. Конечно, они (очистные сооружения - прим. ТАСС) многое изменят, хотя город растет, и со временем их тоже будет не хватать", - отметил собеседник агентства.

Строительство очистных сооружений в Дербенте было начато в 2008 году в рамках федеральной целевой программы "Юг России (2008-2013 годы)". В настоящее время проект включен в госпрограмму РФ "Развитие Северо-Кавказского федерального округа на период до 2025 года". Мощность строящихся очистных сооружений - 25 тыс. кубометров в сутки. На 2018 год предусмотрены средства в сумме 102,7 млн рублей.

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