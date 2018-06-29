На выставке в Палехе представят историю Ивановской губернии в лаковой миниатюре

МОСКВА, 29 июня. /ТАСС/. Выставка "Жизнь губернии в красках Палеха" расскажет о жизни ивановцев до и после революции, отраженной в традиционном народном промысле - лаковой миниатюре. Она откроется 30 июня и приурочена к 100-летию Иваново-Воскресенской губернии, рассказала в пятницу ТАСС директор Государственного музея Палехского искусства Ольга Колесова.

"Это не правильное представление, что Палех какой-то сказочный, фантастический, на самом деле палешане берут сюжеты из жизни и именно реальный образ, то, что они видели, наблюдали, сохраняется и в лаковой миниатюре. Изображение первого трактора, изображение уборки льна, как меняется палехский пейзаж, какие новые веяния приходят в село. Например, на шкатулке можно увидеть аэроплан над палехом или как жители палеха слушают радио", - пояснила она.

Ольга Колесова уточнила, что особое место на выставке занимают шкатулки с изображением революционных событий, в том числе одного из самых крупных военачальников Красной армии Михаила Фрунзе.

"Главный акцент делается на образе первого губернатора Ивановской области Михаила Васильевича Фрунзе. Его портреты выполнены в традиционной иконописной технике, но, тем не менее, это образ современного человека нового времени. Есть композиция многофигурная, где он представлен как полководец, где показаны события на фронтах гражданской войны", - сказала директор музея.

Всего на выставке представят более 200 произведений лаковой миниатюры, графики, образцов тканей и вышивки из собрания Государственного музея Палехского искусства, Областного художественного музея, Ивановского государственного историко-краеведческого музея имени Д. Г. Бурылина, Палехского художественного училища имени М. Горького и частных коллекций. Выставка будет работать в Государственном музее палехского искусства до 7 сентября.

Палех (находится в 60 км от Иванова) известен как родина народного промысла - палехской миниатюры. Первое упоминание о палехских иконописцах относится к XVII веку, но артель была создана в 1924 году. Палехская роспись отличается тем, что художники изображают не орнаменты или отдельные фигуры, а сюжетные композиции, создаваемые, как правило, по мотивам народных песен, сказок, басен. Мастера расписывают, в частности, шкатулки, ларцы, брошки, панно, игольницы.