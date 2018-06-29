Дорожная организация в Петербурге получила максимальный штраф за загрязнение водоема у КАД

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 29 июня. /ТАСС/. Предприятие "Росдорстрой", которое занималось обслуживанием кольцевой автомобильной дороги в Санкт-Петербурге, оштрафовано на 250 тыс. рублей за сброс коммунальных жидких отходов и нефтепродуктов в Муринскую канаву, расположенную рядом с КАД. Об этом сообщает пресс-служба городского комитета по природопользованию, охране окружающей среды и обеспечению экологической безопасности.

"Юридическое лицо признано виновным по ст. 8.2 КоАП РФ - Несоблюдение экологических требований при сборе, накоплении, использовании, обезвреживании, транспортировании, размещении и ином обращении с отходами производства и потребления или иными опасными веществами. Сумма штрафа составила 250 тыс. рублей. Это максимальный размер штрафа для юридических лиц в соответствии с КоАП РФ", - говорится в сообщении пресс-службы.

Проверка состояния водоема проводилась с апреля после многочисленных обращений горожан о загрязнении водоема нефтепродуктами в районе Муринской дороги. "В результате проведенного расследования, а также с привлечением аккредитованной лаборатории удалось установить, что при осуществлении деятельности АО "ПО "Росдорстрой" сброшены коммунальные жидкие отходы не канализованных объектов водопотребления, загрязненные в том числе нефтепродуктами и другими загрязняющими веществами от хозбытовой и ливневой канализации, в дренажную канаву, расположенную за пределами Базы вдоль Муринской дороги в районе остановки общественного транспорта", - отметили в комитете.

Как пояснил ТАСС заместитель председателя комитета по природопользованию Александр Кучаев, Муринская канава официально не является водным объектом это технический водоем, предназначенный для очистки сточных вод с Муринской развязки и не связанный с водной системой региона. В то же время, по словам Кучаева, возможность попадания загрязнений через нее в другие водоемы существует.

"Непосредственно с водными объектами ни эта канава, ни гидроботанический пруд рядом с ней не сообщаются - это гидротехническое сооружение, предназначенное для очистки стоков с "кольца". Но оно эксплуатировалось ненадлежащим образом. Туда никакие нефтепродукты отвозиться не должны, и в принципе нахождение там такого объема нефтепродуктов создавало угрозу того, что они могли бы просочиться в почву или при неблагоприятных метеорологических условиях выйти за пределы этих канав и попасть на водосборную площадь реки Охты", - рассказал заместитель председателя комитета.

По его словам, эта ситуация еще не решена до конца, продолжаются разбирательства, в том числе с участием природоохранной прокуратуры Санкт-Петербурга. "Пока еще не все последствия загрязнения ликвидированы, более того, не устранены причины и условия, способствовавшие созданию этой ситуации", - добавил он.