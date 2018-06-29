Мурманские пароходство и техуниверситет будут вместе готовить моряков и заниматься наукой

МУРМАНСК, 29 июня. /ТАСС/. Мурманское морское пароходство (ММП) и Мурманский государственный техуниверситет (МГТУ) будут совместно готовить кадры для морской отрасли и вести научные исследования. Эти направления стали основными в соглашении о стратегическом сотрудничестве, подписанным в пятницу между вузом и судоходной компанией, сообщает пресс-служба ММП.

"В преддверии Дня работников морречфлота состоялось подписание соглашения о стратегическом сотрудничестве в области образования и науки между ММП и Мурманским государственным техническим университетом, основной задачей которого является взаимодействие в области морского образования и научных исследований, укрепление кадрового потенциала сторон", - сказали в компании

В частности, в рамках соглашения будет вестись подготовка и переподготовка морских специалистов - членов экипажей судов в соответствии с современными требованиями международного и российского законодательства.

Как отмечают в пароходстве, в компании работает уже не одно поколение выпускников технического университета - судоводителей, судомехаников, судовых электриков, радиоспециалистов - выпускников вуза. "Соглашение еще больше укрепит партнерские связи двух организаций, расширит возможности в сфере профессионального обучения, увеличит ряд совместных мероприятий", - отметили в пароходстве.

Мурманское морское пароходство - крупнейшая судоходная компания на Северо-Западе РФ, оперирующая судами усиленного ледового класса под российским флагом, преимущественно в Северо-Атлантическом и Арктическом бассейнах.