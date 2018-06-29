Участники круглого стола в Минводах предложили 15 дополнений к пенсионной реформе

МИНЕРАЛЬНЫЕ ВОДЫ, 29 июня. /ТАСС/. Около полутора десятков предложений и дополнений для выработки оптимального варианта реализации пенсионной реформы предложили в пятницу участники круглого стола, организованного в Минеральных Водах региональным отделением Российской партии пенсионеров за социальную справедливость.

"Добавляем порядка 15 пунктов. Есть вопросы, связанные с медициной, здравоохранением, с повышением квалификации пожилых работников, но главное - рабочие места. Мы - за реформу, но не в таком виде, как ее предлагают, и мы добавляем существенные моменты", - рассказал ТАСС председатель правления отделения Илья Илиади.

По его словам, работодатели и сейчас не стремятся брать пожилых работников и увольняют их зачастую без всякой иной причины, кроме возраста. Поэтому государство, проводя пенсионную реформу, должно создать условия, при которых предприниматели будут заинтересованы в предоставлении работы тем, кому уже 60 лет. "Главное - рабочие места для тех, кому 60, мы требуем законодательного утверждения льгот для предпринимателей или иных стимулов, чтобы предприниматели не выгоняли людей. И таких предложений у нас очень много", - рассказал Илиади.

В круглом столе приняли участие представители более десятка различных партий, общественных организаций. Участники мероприятия приняли резолюцию, отражающую мнение представителей старшего поколения по наиболее актуальным социальным проблемам, в том числе и по вопросам, связанным с повышением пенсионного возраста. Свои предложения они направили в Центральный совет Российской партии пенсионеров за социальную справедливость.

По данным отделения ПФР по Ставропольскому краю, на 1 января 2018 года здесь обслуживают 757 326 пенсионеров, около 281,2 тыс. получателей ежемесячных денежных выплат (ЕДВ), 95,6 тыс. получателей федеральной социальной доплаты, 2,7 млн застрахованных лиц и более 150 тыс. страхователей. Средний размер страховой пенсии в крае составляет 11957,15 рублей.

О пенсионной реформе

Правительство РФ внесло в Госдуму пакет законопроектов об изменениях в пенсионной системе. Они предусматривают постепенное повышение возраста выхода на пенсию до 65 лет для мужчин (к 2028 году) и до 63 лет для женщин (к 2034 году). Повышение планируется проводить поэтапно с 2019 года. В настоящее время возраст выхода на пенсию для мужчин и женщин составляет 60 и 55 лет соответственно.

В правительстве подчеркивают, что реализация реформы позволит существенно повысить пенсии. По прогнозу Дмитрия Медведева, благодаря реализации пенсионной реформы пенсии ежегодно будут расти примерно на 1 тыс. рублей. Средняя пенсия уже в 2019 году в случае повышения пенсионного возраста может вырасти до 15,4 тыс. рублей.