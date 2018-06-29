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Центр реабилитации диких видов птиц открыли в заповеднике "Брянский лес"

Общество
29 июня, 14:57 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 29, июня. /ТАСС

Птиц, утративших способность самостоятельно прокормиться в естественной среде, оставят жить в центре реабилитации

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БРЯНСК, 29 июня. /ТАСС/. Центр реабилитации диких птиц "Чернолесье" открыли на базе заповедника "Брянский лес", расположенного в Суземском районе Брянской области. Сейчас идет оборудование летних вольеров и помещения для зимовки птиц, рассказала ТАСС организатор центра, сотрудница заповедника Евгения Кайгородова.

"Наш центр представляет собой вольерный комплекс, он расположился на участке площадью около 3 тыс. кв. м., этого достаточно, чтобы обеспечить содержание раненых птиц. Сейчас завершаем работы по обустройству летних вольеров и помещения для зимовки животных. Это здание временное, в дальнейшем планируем построить капитальный объект", - сказала Кайгородова.

По ее словам, необходимость создания центра реабилитации возникла связано с тем, что местные жители все чаще приносят в заповедник раненных птиц. На территории "Брянского леса" зарегистрировано около 160 видов пернатых, часть из них поселяется жить в лесополосах возле сел и городов.

"Чаще всего к нам приносят сов, которые получили травмы, например, ударившись о проезжавший автомобиль, птенцов других видов птиц, выпавших из гнезд. Мы помогаем животным, лечим, готовим их к возвращению в дикую природу, а для всего этого необходимо было создать условия, поэтому и открыли центр", - отметила Кайгородава.

Птиц, утративших способность самостоятельно прокормиться в естественной среде, будут оставлять жить в центре реабилитации. "Кстати, он организован на принципах волонтерства - моя работа в нем, как и помощь других сотрудников заповедника, не оплачивается. И птиц, разумеется, мы не продаем и не покупаем", - пояснила Кайгородова.

Центр реабилитации диких птиц стал первым и пока единственным в своем роде в Брянской области. Ближайшие подобные организации находятся в Смоленске и Калуге.

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