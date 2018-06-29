Жара и грозы ожидаются в большинстве регионов ЦФО в выходные

ТАСС, 29 июня. Тридцатиградусная жара с грозами ожидается в большинстве регионов Центрального федерального округа (ЦФО) в ближайшие субботу и воскресенье; в Орловской, Курской и Тверской областях возможен град, сообщили ТАСС в региональных гидрометцентрах.

"Причиной такой погоды стал южный циклон", - сказали в Орловском центре по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды.

Жара сохранится в Липецкой, Воронежской и Брянской областях. "В Воронежской области ожидается сильная жара, максимальная температура воздуха 35 градусов", - говорится в сообщении.

В Костромской, Ярославской и Смоленской областях в воскресенье ожидается похолодание. "В Ярославской области жара также сменится дождем, температура воздуха в выходные опустится до плюс 20 градусов", - говорится в сообщении центра "Фобос".

В четырех регионах осадки будут сопровождаться сильным ветром. Штормовое предупреждение объявлено в Воронежской, Курской, Тверской и Брянской областях.