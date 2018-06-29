Воркута продолжит расселение неперспективных поселков

СЫКТЫВКАР, 29 июня. /Корр. ТАСС Наталия Казаковцева/. Администрация заполярного моногорода Воркута в Республике Коми продолжит переселение людей из неперспективных поселков, где уже почти не осталось необходимой для жизни инфраструктуры. На капитальный ремонт квартир для переселенцев из республиканского бюджета в этом году выделено 50 млн рублей, рассказал ТАСС руководитель администрации города Игорь Гурьев.

"Согласно принятым 26 июня поправкам в республиканский бюджет Воркуте выделено 50 млн рублей на продолжение программы расселения неперспективных поселков, "уплотнения" Воркуты и отключения пустых домов от коммуникаций. На выделенные средства мы планируем капитально отремонтировать в этом году порядка 120-130 муниципальных квартир для переселенцев", - рассказал ТАСС руководитель воркутинской администрации.

По его словам, в первую очередь планируется завершить программу в поселке Воргашор, где переселяют людей из 12 многоквартирных домов, которые не раз попадали зимой в коммунальные аварии. "В Воргашоре один из восьми проблемных домов уже расселен и полностью отключен от коммуникаций, с жильцами оставшихся семи домов работаем. Остались дома, в которых проживает буквально по одной-две семьи", - сказал Гурьев. Следующие на очереди по расселению поселки Заполярный, Комсомольский, Цементнозаводской.

Как ранее сообщал ТАСС, программа рассчитана до 2025 года, планируется переселить порядка 2,2 тыс. человек из малонаселенных поселков в более развитые районы Воркуты, с хорошей инфраструктурой. С 2014 года, когда была начата эта работа, 42 пустующих дома и 22 подъезда были отключены от коммуникаций.

В результате экономия муниципального бюджета на коммунальных расходах составила 31 млн рублей. При этом ежегодно муниципалитет вынужден платить по исполнительным листам порядка 160 млн рублей за содержание полупустых домов - их вынуждены отапливать, поскольку в единичных квартирах еще живут люди. В 2016 году переселенцам было предоставлено 275 квартир, в 2017 году - 175 квартир.

Ошибки проектирования

Как сообщил ТАСС президент Союза городов Заполярья и Крайнего Севера, член Общественной палаты России, бывший мэр Воркуты Игорь Шпектор, "уплотнение" Воркуты - давно назревшая проблема.

"В мою бытность мэра Воркуты я ликвидировал 21 поселок. Если говорить о некомпетентности проектирования [городов], то в первую очередь это касается Воркуты. Ранее как проектировали: есть шахта и возле нее строился поселок, поэтому наплодили огромное их количество, чего делать было не нужно. В мой период мэрства мы стали настаивать, что нельзя продолжать проектирование поселков возле шахт, что нужно организовать подвоз шахтеров из города", - сказал ТАСС Шпектор.

По его мнению, первые в очереди на расселение - поселки Заполярный, Комсомольский. А поселок Воргашор с хорошо развитой инфраструктурой, учреждениями спорта и культуры, напротив, будет жить еще долгие годы.

Воркута - заполярный моногород в Республике Коми с населением около 70 тыс. человек, третий по величине город за Северным полярным кругом. Около 7 тыс. жителей города заняты на угледобыче, единственное градообразующее предприятие - "Воркутауголь" (на 100% принадлежит компании "Северсталь"). Уголь из Воркуты почти полностью используется в металлургии.