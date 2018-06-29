ВЦИОМ: рейтинг правительства снизился из-за предложенной пенсионной реформы

МОСКВА, 29 июня. /ТАСС/. Уровень поддержки гражданами правительства и премьер-министра РФ снизился на фоне обсуждения инициативы кабмина по изменению пенсионного законодательства. Это следует из результатов опроса, опубликованных в пятницу на сайте Всероссийского центра изучения общественного мнения (ВЦИОМ).

Согласно данным за прошедшую неделю (18-24 июня), уровень одобрения деятельности правительства в среднем составляет 37,7% (был 44,7% неделей ранее), деятельности премьера Дмитрия Медведева - 30,3% (был 38,5%). Уровень одобрения деятельности президента составляет 63,4%, следует из данных ВЦИОМ. По данным за 11-17 июня этот показатель составлял 72,1%.

Одновременно растет уровень неодобрения деятельности государственных институтов. Работу премьера не одобряют 53,3% респондентов (прошлый показатель - 44,7%), правительства - 43,9% (было 38,5%), президента - 25,0% (было 18,4%).

"Оценки органов власти и их руководителей на прошедшей неделе снизились в первую очередь под влиянием негативно воспринятой обществом инициативы правительства по изменению пенсионного законодательства", - пояснил руководитель практики политического анализа и консультирования ВЦИОМ Михаил Мамонов, слова которого приводятся в релизе.

Он отметил, что снижение продолжалось несколько дней, "после чего рейтинги стабилизировались на новом, более низком уровне". "Происходит адаптация населения к ситуации, определение личных выгод и потерь от предстоящих изменений", - подчеркнул социолог.

В инициативных всероссийских опросах "ВЦИОМ-Спутник" до 17 июня включительно опрашивалось ежедневно 1 тыс. респондентов в не менее чем 80 регионах, с 18 июня ежедневно опрашивается 1,6 тыс. респондентов. В результатах приведено среднее значение за семь дней опроса. Метод опроса - телефонное интервью по стратифицированной двухосновной случайной выборке стационарных и мобильных номеров.