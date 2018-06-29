Ливни и грозы в Москве должны закончиться к началу матча сборной России

МОСКВА, 29 июня. /ТАСС/. Ливни и грозы, которые начнутся в середине дня 1 июля, должны прекратиться к началу матча Россия - Испания в Москве. Об этом сообщил руководитель федеральной службы по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды Максим Яковенко на пресс-конференции "Метеообеспечение ЧМ-2018" в пятницу.

"Первого июля, когда играют в Москве Россия и Испания, температура опустится до плюс 27 градусов, но в Москве с 13 часов будут ливни и грозы, которые, в принципе, к началу матча закончатся, но все равно будет высокая влажность, но может быть нашим игрокам это поможет", - сказал он, добавив, что в Нижним Новгороде в тот же день будет плюс 27 градусов без осадков.

Яковенко также объявил прогноз для других городов, принимающих матчи чемпионата на завтра. "В ближайшие дни жара в центральной России заканчивается, уже со второй половины воскресенья погода будет меняться, поэтому 1/8 финала будет для кого-то комфортной, для кого-то тяжелой. Учитывая, что оптимально играть при температуре до 20 градусов Цельсия и влажности не выше 45%, можно сказать так, что 30 июня в Казани, где будут играть Франция и Аргентина, будет без осадков, плюс 30, то есть игрокам там будет играть не совсем комфортно, в Сочи в этот же день, когда играют Уругвай и Португалия, температура будет плюс 28, но будут дожди, поэтому будет высокая влажность, и играть будет тяжелее, чем в Казани", - сказал он в ходе конференции.

Гидрометцентр будет в ежедневном режиме уведомлять спортсменов и болельщиков о погоде в городах, где проводятся турниры ЧМ-2018. Информация о прогнозах погоды будет доступна как на русском, так и на английском языках. Кроме того, все прогнозы также будут оперативно размещаться на сайте Росгидромета.

Чемпионат мира по футболу проходит с 14 июня по 15 июля в 11 городах России.