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Круглогодичную лыжероллерную трассу откроют в Туле осенью 2018 года

Общество
29 июня, 16:06 UTC+3 ТУЛА ТУЛА 29, июня. /ТАСС

Протяженность трассы составит 2,5 км

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ТУЛА, 29 июня. /ТАСС/. Лыжероллерную трассу протяженностью 2,5 км откроют в Туле осенью 2018 года, она будет работать круглый год и принимать как профессиональных спортсменов, так и любителей, сообщил в пятницу журналистам председатель комитета Тульской области по спорту Дмитрий Яковлев.

"Строительные работы на лыжероллерной трассе уже ведутся, ее обустройство планируется завершить осенью этого 2018 года. Ширина трассы составит 6 м, протяженность - 2,5 км, на ней будет необходимая разметка, стартовая и финишная площадки. В перспективе планируем возвести административно- бытовой комплекс с помещениями для персонала и тренеров, а также медпунктом и раздевалками", - сказал Яковлев.

Трассу возводят в поселке Косая Гора, который входит в состав Тулы. Раньше в поселке действовала лыжная трасса, которая была закрыта в начале 1990-х годов.

"Тульские лыжники в 2016 году обратились к губернатору Алексею Дюмину с просьбой создать условия для занятия лыжами и другими видами спорта. По его поручению вначале открыли временный пункт для спортсменов, а теперь началось строительство полноценной лыжной базы и лыжероллерной трассы", - отметил Яковлев.

По его словам, на этом объекте будут созданы условия для тренировок как профессиональных спортсменов, так и любителей спорта. "Трасса будет открыта для всех желающих круглый год", - добавил глава комитета.

Строительство ведется на средства из внебюджетных источников, о сумме затрат не сообщается.

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