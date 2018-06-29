Крым впервые присоединится ко всероссийской акции "Волна здоровья"

МОСКВА, 29 июня. /ТАСС/. Всероссийская акция "Волна здоровья" впервые пройдет в Крыму и Краснодарском крае, сообщила министр здравоохранения РФ Вероника Скворцова на заседании оргкомитета, посвященного подготовке акции.

Впервые акция прошла в 2006 году. С того времени медицинскую помощь в рамках этого проекта получили свыше 10 тыс. детей. Основной целью акции является оказание адресной помощи детям с врожденными нарушениями сердечно-сосудистой системы, слуха, зрения, опорно-двигательного аппарата.

"Эта акция знаменательна тем, что впервые Крым присоединяется к этому проекту", - сказала Скворцова.

По словам главы Центра сердечно-сосудистой хирургии им. Бакулева, организатора акции Лео Бокерии, круизный теплоход "Князь Владимир" с ведущими специалистами федеральных медицинских центров стартует из Сочи и пройдет через Новороссийск, Ялту, Севастополь, Симферополь. Специалисты осмотрят сотни детей в каждом из этих городов. Дети будут не только проконсультированы специалистами федеральных центров прямо на теплоходе, но и получат возможность обследоваться в ведущих центрах страны.

Министр также отметила, что за все годы существования акции было охвачено семь федеральных округов. Организаторы проекта также напомнили, что на теплоходе любой желающий сможет обучиться элементам оказания первой помощи. Обучение проводят специалисты МЧС России.

В 2018 году акция "Волна здоровья" будет проходить со 2 по 9 сентября.