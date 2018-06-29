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В Липецкой области стартовал фестиваль по рыболовному спорту среди инвалидов

Общество
29 июня, 16:41 UTC+3

Помимо соревнований по рыбной ловле, на мероприятии пройдут мастер-классы от федерации рыболовного спорта области, выступления творческих коллективов региона

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ЛИПЕЦК, 29 июня. /ТАСС/. Межрегиональный фестиваль по рыболовному спорту среди инвалидов открылся в селе Павелка Липецкой области. Об этом сообщили в пятницу ТАСС в пресс-службе администрации региона, отметив, что впервые на соревнования приехали не только взрослые рыбаки, но и увлекающиеся ловлей дети.

"В общей сложности мероприятие объединяет около 150 спортсменов, приехавших из семи областей", - сказал собеседник агентства. Он отметил, что фестиваль продолжится до вечера 1 июля, когда станут известны его победители. Местные власти отмечают, что подобные праздники спорта и отдыха, регулярно проводимые в регионе, пользуются популярностью. Программа фестиваля помимо соревнований по рыбной ловле включает в себя мастер-классы от федерации рыболовного спорта Липецкой области, выступления творческих коллективов региона и другие досуговые мероприятия.

"Эти выезды на природу дарят людям с ограниченными возможностями здоровья только положительные эмоции, совместный отдых стал эффективным инструментом социализации людей с ограниченными возможностями здоровья", - подчеркнул, в свою очередь, глава администрации Липецкой области Олег Королев.

Как отметили в пресс-службе, место для проведения фестиваля оборудовано по всем нормам и стандартам для отдыха людей с ограниченными возможностями.

"Здесь обустроены специальные места для инвалидов-рыболовов, каждое из которых расположено на бочках из полиэтилена низкого давления, исключающих "жесткую" посадку инвалидной коляски или человека с проблемами опорно-двигательного аппарата, и оборудовано перилами, пандусами и приспособлениями, создающими таким рыболовам комфортные условия для сидения с удочкой", - пояснил собеседник агентства. Кроме того, на берегу установлено несколько беседок для отдыха любителей рыбалки, а для незрячих гостей - обустроены ориентиры для спуска к воде.

О фестивале

Фестиваль проводится под личным патронатом главы региона в рамках подпрограммы "Доступная среда" госпрограммы Липецкой области "Социальная поддержка граждан, реализация семейно-демографической политики Липецкой области".

Главные задачи мероприятия - реабилитация людей с ограниченными возможностями, их социальная адаптация, пропаганда здорового образа жизни, развитие позитивного общественного мнения в отношении людей с различными формами инвалидности, распространение уникального опыта по организации массовых мероприятий для инвалидов, укрепление дружеских связей с представителями общественных организаций инвалидов. 

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