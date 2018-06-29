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ЦСИ "Заря" открыл прием заявок на гранты по междисциплинарным исследованиям в Азии

Общество
29 июня, 16:54 UTC+3 ВЛАДИВОСТОК ВЛАДИВОСТОК 29, июня. /ТАСС

К участию в конкурсе приглашаются деятели искусства, историки, социологи, географы, филологи, лингвисты и исследователи любых областей, сообщили в пресс-службе центра

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ВЛАДИВОСТОК, 29 июня. /ТАСС/. Центр современного искусства (ЦСИ) "Заря" (Владивосток) открыл прием заявок на гранты для российских междисциплинарных исследователей в Азии, сообщает в пятницу пресс-служба "Зари".

"Центр современного искусства "Заря" объявляет первый прием заявок на участие в международной исследовательской программе обмена "Контактные зоны: Дальний Восток", предоставляющей российским и азиатским исследователям возможность поработать в кросс-культурном поле. В рамках программы участникам из России будет предоставлено проживание в резиденции партнерской институции, координационная и информационная поддержка, возмещена стоимость авиабилетов, страховки и визовых сборов, а также грант в размере 65 тыс. рублей", - говорится в сообщении.

Как пояснили ТАСС в пресс-службе ЦСИ, к участию в конкурсе приглашаются не только деятели искусства, но и историки, социологи, географы, филологи, лингвисты и исследователи любых областей. Всего будет выдано три гранта для россиян, и еще по одному по итогам конкурсов в Шанхае, Улан-Баторе и Гонконге.

"В рамках программы три российских исследователя получат возможность резиденции в одной из институций партнеров: HOW Art Museum (Шанхай), MNG 360° (Улан-Батор) и Para Site (Гонконг). Соответственно, у азиатских исследователей появится шанс поработать в России", - сказали в пресс-службе.

Там добавили, что эта программа призвана способствовать изучению и самоидентификации дальневосточного региона, имеющего уникальные географические и исторические особенности, развитию культурного обмена и сотрудничества между Россией и странами Дальнего Востока.

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