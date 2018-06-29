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Девушка Илона Маска поздравила его с днем рождения на русском языке

Общество
29 июня, 17:24 UTC+3

По данным газеты The Sun, у певицы Граймс есть украинские корни

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Материал из 1 страницы

ТАСС, 29 июня. Девушка американского инженера и предпринимателя Илона Маска канадская певица Граймс (настоящее имя - Клер Буше) поздравила его с 47-летием на русском языке.

© Instagram/elonmusk
© Instagram/elonmusk

"Мой демон, с днем рождения", - написала девушка в комментарии к фотографии с праздничным тортом, которую Маск разместил на странице в Instagram в четверг.

По данным газеты The Sun, у 30-летней Граймс есть украинские корни. О ее романе с Маском стало известно в мае 2018 года, когда пара вместе посетила Бал Института костюма Метрополитен-музея Met Gala в Нью-Йорке.

Илон Маск родился 28 июня 1971 года в Претории (ЮАР). Он является основателем, исполнительным директором и главным инженером компании SpaceX, разработавшей ракеты-носители Falcon 1, Falcon 9, Falcon Heavy и многоразовый космический корабль Dragon. Маск также возглавляет компанию по производству электромобилей Tesla Motors.

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