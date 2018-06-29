Управленцы Ставрополья проработают проект "умного курорта" на Кавминводах до октября

ПЯТИГОРСК, 29 июня. /ТАСС/. Управленческая команда Ставропольского края разработает до октября проект "умного курорта" на Кавказских Минеральных Водах. Проект призван интегрировать информационные и коммуникационные технологии для управления всеми муниципальными службами и имуществом, сообщил в пятницу участвующий в команде уполномоченный по защите прав предпринимателей в регионе Кирилл Кузьмин.

"Наш проект - "Кавказские Минеральные Воды - 2030. Умная курортная агломерация", управленческая команда разработает до октября. Планируем получить концепцию, с конкретными показателями, целями, она будет просчитана, понятна, а самое главное, будет иметь конкретную перспективу реализации, например, в виде дорожных карт", - сказал Кузьмин.

По его словам, проект будет состоять из четырех основных блоков: туризм, транспорт, бизнес и город. В этих блоках появится возможность регулировать и координировать работу всех систем города, а на более высоком уровне - всех городов агломерации, пользоваться ими на основе телекоммуникационных технологий.

Мировой тренд

Команда молодых управленцев проходит обучение в рамках проекта Российской академии народного хозяйства и государственной службы (РАНХиГС) и Агентства стратегических инициатив на базе филиала академии в Пятигорске. В пятницу команда провела стратегическую сессию по развитию проекта, в которой участвовали представители власти и эксперты.

Как отметил министр экономического развития Ставропольского края Валерий Сизов, "умные города" уже создаются в разных странах мира. "По оценкам международных экспертов в 2020 году в мире будет около 600 "умных городов", которые еще через пять лет будут обеспечивать две трети мирового ВВП. Уже сейчас есть примеры успешной и не очень реализации в разных странах. Необходимо двигаться в этом направлении, не отставать от мировых трендов, потому что мы обязаны сделать Кавминводы максимально комфортными и удобными для жизни", - сказал Сизов.

Руководитель проекта "Умный город", заместитель директора холдинга "Швабе" Павел Жданов отметил, что государство и власть отвечает за подсистемы безопасности, например, власти должны внедрить систему 112. "Для всего остального необходимо создать инструменты, чтобы это строилось или на бизнес-основе, или на принципах частно- государственного партнерства", - пояснил он.

По словам руководитель проекта, специалисты холдинга уже провели в регионе собственные предварительные исследования и пришли к выводу, что "Кавказские Минеральные Воды имеют наибольший потенциал для развития программ "умного города". "На Кавминводах мы уже обследовали вопросы уличного освещения по разным городам, изучили парковочное пространство и пришли к выводу, что оно должно быть единым для всех КМВ. Должны быть едины и транспортные перевозки - это изменение порядка управления общественным транспортом, введение единого билета, электронного платежа", - рассказал он.

"Умные города" на Северном Кавказе

На Северном Кавказе концепции интеграции информационных и коммуникационных технологий и интернета для управления городским имуществом уже применяют во Владикавказе (Северная Осетия) и в Магасе (Ингушетия). Планируется, что проект объединит все местные информационные системы, школы, библиотеки, транспорт, больницы, электростанции, системы водоснабжения и управления отходами, правоохранительные органы, общественные службы. Это позволит городской власти напрямую взаимодействовать с сообществами и городской инфраструктурой и следить за тем, что происходит в городе, как город развивается и какие способы позволяют улучшить качество жизни.

В Магасе реализован проект "Умные остановки", аналогов которому нет в стране, установлены инновационные телефонные будки, урны для раздельного сбора мусора, по всему городу есть терминалы для сбора одежды, обуви, игрушек для малоимущих граждан, есть электронные библиотеки.