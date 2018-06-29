МОСКВА, 29 июня. /ТАСС/. Роскомнадзор выявил нарушения закона о СМИ каналом France 24 и направил в адрес вещателя предупреждение. Об этом ТАСС сообщили в пятницу в пресс-службе ведомства.

"Роскомнадзор в рамках контрольно-надзорной деятельности в сфере СМИ выявил со стороны зарегистрированного в России телеканала France 24 нарушение ст. 19.1 закона "О средствах массовой информации", - уточнили в пресс-службе.

В письме, в частности, Роскомнадзор проинформировал учредителя телеканала, что в соответствии с российским законодательством деятельность средства массовой информации может быть приостановлена в связи с нарушением правил, установленных статьей 19.1 закона о СМИ.

"В ходе анализа лицензионных договоров, имеющихся в распоряжении Роскомнадзора, установлено, что редакционная деятельность телеканала находится под контролем иностранного юридического лица", - уточнили в пресс-службе.

Информацию о принятых мерах для устранения допущенных нарушений необходимо в кратчайшие сроки представить в Роскомнадзор с приложением подтверждающих документов, резюмировали в ведомстве.

О положении закона "О СМИ"

Согласно части 2 статьи 19.1 Закона "О СМИ" иностранное государство, международная организация, а также находящаяся под их контролем организация, иностранное юридическое лицо, российское юридическое лицо, доля иностранного участия в уставном капитале которого составляет более 20%, иностранный гражданин, лицо без гражданства, гражданин Российской Федерации, имеющий гражданство другого государства, в совокупности или каждый в отдельности, не вправе осуществлять владение, управление либо контроль прямо или косвенно (в том числе через подконтрольных лиц или посредством владения в совокупности более 20% долей (акций) любого лица) в отношении более 20% долей (акций) в уставном капитале лица, являющегося участником (членом, акционером) учредителя средства массовой информации, редакции средства массовой информации, организации (юридического лица), осуществляющей вещание.