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Моряки Балтийского флота обнаружили советскую подводную лодку, затонувшую в 1943 году

Общество
29 июня, 17:41 UTC+3

Субмарина лежит на киле на глубине 70 метров

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КАЛИНИНГРАД, 29 июня. /ТАСС/. Экипаж тральщика "Александр Обухов" обнаружил в Балтийском море затонувшую подводную лодку. Предположительно, это "С-12", погибшая в период Великой Отечественной войны, сообщил журналистам в пятницу официальный представитель Балтфлота Роман Мартов.

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"При обследовании дна в Финском заливе в районе острова Большой Тютерс с применением современного поискового оборудования экипажем морского тральщика "Александр Обухов" на глубине 70 метров была обнаружена затонувшая подводная лодка, лежащая на киле. При дополнительном осмотре субмарины и последующим сравнением полученных данных с тактико-техническими характеристиками советских подводных лодок, было установлено, что внешний вид и вооружение соответствуют советским лодкам IX-бис серии "С", - рассказал он.

Как отметили специалисты, отсутствие данных о других подводных лодках, погибших в этом районе, позволяет с высокой степенью вероятности предположить о нахождении места гибели именно подводной лодки "С-12". "В настоящее время на флоте планируется проведение учений, в ходе которых при помощи специальной аппаратуры будет проведена окончательная идентификация обнаруженной подводной лодки", - заключил Мартов.

С-12 - советская дизель-электрическая торпедная подводная лодка типа "С" (Средняя) серии IX-бис. Спущена на воду 20 апреля 1938 года, официально вступила в строй 30 июля 1941 года. В сентябре-ноябре 1942 года совершила один 62-дневный поход, в ходе которого провела девять торпедных атак, повредила два вражеских транспорта, во время обратного форсирования Финского залива лодка дважды подрывалась на противотральных трубках якорных мин. Прибыв на базу с тяжелыми повреждениями, "эска" завершила поход, ставший самым длительным среди советских лодок за всю войну.

30 июля 1943 года С-12 отправилась в поход. Никаких вестей от лодки получено не было, и она вошла в число пяти подлодок, погибших в 1943 году при упорных попытках прорваться из Финского залива.

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