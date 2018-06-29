Адыгея получит 41,1 млн рублей на ежемесячные выплаты семьям при рождении первенца

МАЙКОП, 29 июня. /ТАСС/. Адыгея получит из федерального бюджета более 41,1 млн рублей на выплаты семьям за рождение первого ребенка, из этой суммы 14,6 млн рублей уже поступили в регион, сообщил в пятницу ТАСС министр труда и социального развития республики Джанбеч Мирза.

"В федеральном бюджете для Адыгеи предусмотрено более 41,1 млн рублей на ежемесячные выплаты семьям, в которых родился первый ребенок. Из этой суммы республика уже получила 14,6 млн рублей, которые выплачиваются 330 семьям с первенцами, обратившимся за выплатами", - сказал собеседник агентства.

С начала года в Адыгее родились 1,9 тыс. детей, из них 620 - первые дети. По прогнозам специалистов, учитывая данные прежних лет, в текущем году в республике появятся на свет более 1,7 тыс. первенцев, пояснил министр.

"Размер ежемесячного пособия в Адыгее составляет 9 325 рублей. Этим правом в республике воспользуются семьи с рожденным или усыновленным первенцем, среднедушевой доход которых не превышает 14 755 рублей. Семьи будут получать эти деньги, пока ребенку не исполнится полтора года", - добавил Мирза.