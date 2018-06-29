Росздравнадзор проверит препарат "Пропофол" в связи с запросом больницы РЖД

МОСКВА, 29 июня. /ТАСС/. Росздравнадзор проверит препарат для анестезии "Пропофол" в связи с обращением из Центральной клинической больницы №1 филиала Научно-клинического центра ОАО "РЖД", сообщили ТАСС в пресс-службе надзорного ведомства.

Ранее в СМИ появилась информация о том, что якобы московские врачи получили устное распоряжение не использовать препарат этот препарат для анестезии. По данным Росздравнадзора, в ведомство поступила информация из Центральной клинической больницы № 1 филиала Научно-клинического центра ОАО "РЖД" о развитии у пациентов непредвиденных реакций, предположительно связанных с применением препарата. Было указано, что это препарат "Пропофол Каби, эмульсия для внутривенного введения 20 мг/ мл" серии 16МВ9982.

"Росздравнадзором дано задание провести испытания качества образцов данного лекарственного препарата, отобранных из больницы, на базе Московской лаборатории Росздравнадзора. В настоящее время препарат перемещен на карантинное хранение", - сообщили в ведомстве.

Также Росздравнадзор приведет исследование на предмет выявления связи осложнений с применением этого препарата. "Представительству ООО "Фрезениус Каби" направлено уведомление о необходимости незамедлительно принять решение по дальнейшему обращению в Российской Федерации препарата "Пропофол Каби, эмульсия для внутривенного введения 20 мг/ мл" серии 16МВ9982", - уточнили в пресс-службе.