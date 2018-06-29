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АСИ запустило конкурс журналистских работ на тему предпринимательства

Общество
29 июня, 17:49 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 29, июня. /ТАСС

Победители и призеры получат денежное вознаграждение

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МОСКВА, 29 июня. /ТАСС/. Агентство стратегических инициатив (АСИ) открыло прием заявок на участие в конкурсе журналистских работ на тему предпринимательства. Председателем жюри конкурса вновь стал генеральный директор ТАСС Сергей Михайлов.

"Стартовал VII Всероссийский конкурс журналистских работ "Предпринимательство в России: история, проблемы, успехи". Представители СМИ и блогосферы могут подавать заявки на участие в конкурсе до 20 октября 2018 года", - сообщили ТАСС в пресс-службе АСИ.

Для участия в конкурсе принимаются оригинальные публикации, теле- и радиосюжеты, иллюстрации и фотографии. Материалы должны быть опубликованы на русском языке в период с 1 июня по 20 октября 2018 года. Работы будут оцениваться в семи номинациях. Победители и призеры конкурса получат денежное вознаграждение.

"Развитие предпринимательства давно является одной из приоритетных задач правительства, и актуальность этой задачи только возрастает. Масштабный подъем экономики невозможен без широкого участия бизнеса. Цель конкурса - стимулировать СМИ и блогеров как можно больше внимания уделять проблемам предпринимательства, создавать в информационном поле дружественную, поддерживающую среду для людей, уже ведущих собственный бизнес в России или только задумывающихся об этом. Причем на самых разных уровнях как для резидентов, так и для нерезидентов - естественно, при условии, что это социально ответственный бизнес", - считает Михайлов.

По словам директора по коммуникациям АСИ Игоря Карачина, конкурс для журналистов проводится ежегодно и проходит уже шестой год подряд. "С каждым годом востребованность конкурса растет: все больше журналистов интересуются темой предпринимательства. К примеру, в прошлом году к нам поступило рекордное количество заявок - 3 тыс. 324 из всех 85 регионов России. Уверен, этот год не станет исключением, и мы получим еще большее количество работ со всей страны", - сказал он ТАСС.

Информационное агентство России ТАСС выступает генеральным информационным партнером конкурса.

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Михайлов, Сергей Владимирович
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