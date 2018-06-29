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МЧС предупредило о шквалистом ветре с порывами до 23 м/ с в Подмосковье в выходные дни

Общество
29 июня, 18:15 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 29, июня. /ТАСС

В регионе ожидаются дожди, грозы и град

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МОСКВА, 29 июня. /ТАСС/. Главное управление МЧС по Московской области распространило экстренное предупреждение о шквалистом ветре с порывами до 23 м/с 30 июня - 1 июля.

"По прогнозу Центрального управления по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды в период с 30 июня по 1 июля в связи с прохождением фронтальной зоны по территории Московской области ожидаются дожди, местами сильные, грозы, град, при грозах шквалистое усиление ветра до 18-23 м/с", - сообщили ТАСС в пресс-службе подмосковного главка МЧС.

Ранее подмосковный главк ведомства предупреждал о грозовых дождях и порывах ветра 15-20 м/с. Жителям рекомендовали закрывать окна и форточки, на улице обходить шаткие строения и парковать автомобили в гараже, не купаться во время грозы.

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