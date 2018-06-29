Эксперты: увеличение пенсионного возраста в РФ не изменит срока жизни на пенсии

МОСКВА, 29 июня. /ТАСС/. Увеличение возраста выхода на пенсию не изменит срока продолжительности жизни после получения пенсионного удостоверения, считают ученые НИУ ВШЭ, которые в 2 июля представят соответствующий доклад в Москве. Труд подготовлен в связи с неправильной трактовой в СМИ демографических расчетов периода жизни человека на пенсии, сообщается на сайте учебного заведения.

"В дискуссиях о повышении пенсионного возраста принято ссылаться на прогнозы и тренды демографического развития. Однако далеко не все данные корректно интерпретируются журналистами и некоторыми экспертами, что способно привести к формированию заблуждений в обществе", - говорится в анонсе доклада.

В связи с этим, как отмечается в публикации, ученые НИУ ВШЭ посчитали необходимым подготовить научный комментарий по ключевым демографическим показателям, реально значимым для принятия решений по пенсионной системе, "и заблуждениям относительно прямолинейной взаимосвязи между рядом демографических показателей и параметрами пенсионной системы".

Развеять мифы

В анонсе доклада отмечается, что "главный миф" текущей дискуссии - это обсуждение темы повышения пенсионного возраста в контексте средней ожидаемой продолжительности жизни, которая в 2016 году у мужчин составила 66,5 лет, что только на полтора года выше нового пенсионного возраста, а у женщин 77,1, что на 14 лет выше нового нормативного возраста. "Именно на основе этого сравнения делается вывод о том, что при повышении пенсионного возраста "будем работать до гробовой доски", "после выхода на пенсию долго не проживем", "до пенсии в России не доживает 40% мужчин". По среднему демографическому прогнозу в 2030 году средняя ожидаемая продолжительности жизни при рождении по населению в целом составит 80,1 год, у мужчин 75,8 лет, а у женщин 83,7 лет", - отмечают авторы доклада.

Эксперты подчеркивают, что из приведенных оценок вовсе не следует, что по достижении новых пенсионных возрастов мужчины проживут только полтора года, а женщины - только 14 лет.

"Сегодня ожидаемая продолжительность жизни мужчин, доживших до текущего пенсионного возраста в 60 лет, составляет более 16 лет, а женщин до 55 лет - почти 26 лет, и эти показатели не являются барьерами на пути повышения пенсионного возраста", - говорится в анонсе доклада экспертов.

При этом, как отмечается, мужчинам, которые дожили до 65 лет, при условии сохранения уровней смертности 2016 года, предстоит прожить 13,4 лет, а женщинам, дожившим до 63 лет - 19,3 лет. "Но это - минимальная нижняя граница ожидаемых лет жизни в данных возрастах, поскольку в России наблюдается тенденция быстрого по мировым масштабам роста продолжительности жизни. Страна стремимся наверстать упущенное в далеком и недалеком прошлом. Так, в среднем за последние 10 лет продолжительность жизни ежегодно увеличивалась у мужчин на 0,6 года, у женщин - на 0,4 года", - подчеркивают эксперты.

Смертность среди молодых

Один из авторов доклада, доктор экономических наук, профессор Лев Якобсон в беседе с ТАСС отметил, что повышение пенсионного возраста качественно никак не повлияет на срок жизни человека на пенсии, потому что главная помеха дожить до пенсии в РФ - высокая смертность в молодом, трудоспособном возрасте, и среди мужчин в России этот показатель гораздо выше.

"У нас огромная смертность мужчин в трудоспособном возрасте. Причиной являются такие факторы, как травматизм и пьянство... и смертность на дорогах. Но это не тема пенсионного возраста как такового - это тема и нашего образа жизни, и условий труда... Все это складывается в показатели смертности молодых людей, которые не доживают до пенсии", - сказал Якобсон.

В настоящее время пенсионный возраст для мужчин и женщин составляет 60 и 55 лет соответственно. Правительство России 16 июня внесло в Госдуму пакет законопроектов об изменениях в пенсионной системе. Они предусматривают постепенное повышение возраста выхода на пенсию до 65 лет для мужчин (к 2028 году) и до 63 лет для женщин (к 2034 году). Повышение предлагается проводить поэтапно с 2019 года. Одним из обоснований увеличения пенсионного возраста является рост продолжительности жизни в России.