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Число лесных пожаров в Карелии увеличилось в семь раз

Общество
29 июня, 18:09 UTC+3 ПЕТРОЗАВОДСК ПЕТРОЗАВОДСК 29, июня. /ТАСС

С начала пожароопасного сезона в регионе зарегистрировано 139 очагов возгорания, за аналогичный период 2017 года зарегистрировали 19 пожаров

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ПЕТРОЗАВОДСК, 29 июня. /ТАСС/. Количество лесных пожаров в Карелии по сравнению с аналогичным периодом прошлого года увеличилось из-за теплого лета в семь раз - с 19 до 139, сообщила в пятницу ТАСС начальник отдела охраны и защиты лесов министерства природных ресурсов и экологии республики Лариса Елькуева.

"Всего с начала пожароопасного сезона в регионе зарегистрировано 139 лесных пожаров на площади 382 га. За аналогичный период 2017 года было всего 19 пожаров на общей площади 68,6 га. Ситуация находится под контролем", - сказала Елькуева и пояснила, что динамика связна с теплым и сухим летом.

По ее словам, 97% лесных пожаров удается ликвидировать в первые сутки на территории региона продолжает действовать особый противопожарный режим. Людям запрещено посещать леса, за исключением проезда к местам проживания, дачным участкам, базам отдыха. Кроме этого не допускается сжигание мусора, сухой травы, разведение костров в лесах, в садоводо- огороднических товариществах, уточнила она. Мониторинг лесопожарной обстановки осуществляют четыре вертолета Cessna.

На территории национального парка "Ладожские шхеры", по данным ведомства, с начала сезона произошло 17 пожаров. Пройденная огнем площадь составила порядка 38 га.

"Подавляющее большинство пожаров в Карелии произошло по вине людей", - уточнила представитель ведомства.

За весь 2017 год, когда в республике стояла прохладная и дождливая погода, произошло всего 35 лесных пожаров на площади 92,5 га.

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