Студенты Первого МГМУ имени Сеченова получили новое общежитие

МОСКВА, 29 июня. /ТАСС/. Новый корпус общежития для студентов Первого Московского государственного медицинского университета имени И. М. Сеченова введен в эксплуатацию, сообщает в пятницу пресс-служба Москомстройинвеста.

"Студенты и аспиранты Первого меда получили новое общежитие. Буквально сегодня выдано разрешение на ввод здания в эксплуатацию", - приводит пресс-служба слова председателя Москомстройинвеста Константина Тимофеева.

Здание располагается по адресу ул. Озерная, владение 2А, общая площадь общежития составляет 19,3 тыс. метров. "Оно включает два блока: в первом - десятиэтажном - обустроят общежитие гостиничного типа, во втором - девятиэтажном - квартиры малосемейного типа. Всего в двух блоках расположены 357 номеров", - говорится в сообщении.

Кроме того, в общежитии оборудуют учебные классы, библиотеку, буфет, спортивный центр и необходимые бытовые помещения. Рядом с общежитием располагается открытая стоянка на 62 парковочных места. Застройщиком объекта выступал Первый МГМУ им. Сеченова.

Сеченовский университет является правопреемником медицинского факультета Императорского Московского университета (ИМУ). Ведет свою историю с 1758 года, когда в университете начал проводить регулярные занятия со студентами профессор химии, фармакологии и минералогии Иоганн Керштенс, приглашенный графом Иваном Шуваловым из Лейпцигского университета.