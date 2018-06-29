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Власти Нижегородской области намерены подать заявку о включении Городца в Золотое кольцо

Общество
29 июня, 18:39 UTC+3 НИЖНИЙ НОВГОРОД НОВГОРОД 29, июня. /ТАСС

Городец - один из древнейших русских городов на Средней Волге, в нем действуют музейный квартал и город мастеров

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НИЖНИЙ НОВГОРОД, 29 июня. /ТАСС/. Власти Нижегородской области планируют летом подать заявку о включении старинного города на Волге Городца в туристическое Золотое кольцо. Об этом сообщил журналистам в пятницу директор департамента развития туризма и народных художественных промыслов региона Алексей Алехин.

"В настоящее время получено заключение из Российской академии наук о дате основания города. Рассчитываю, что этим летом заявку на включение Городца в Золотое кольцо подадим. И будем надеяться, что она будет рассмотрена положительно", - сказал Алехин.

По его словам, одним из перспективных направлений является событийный туризм, в том числе связанный с народными промыслами, например, фестиваль "Золотая Хохлома".

"По количеству народных художественных промыслов область занимает лидирующее положение в России. По разным оценкам, от трети до половины всех народных художественных промыслов России расположены именно в регионе", - добавил директор департамента.

Золотое кольцо России - туристский маршрут, проходящий по древним городам Северо-Восточной Руси, в которых сохранились уникальные памятники истории и культуры России, центрам народных ремесел. В него традиционно включают восемь основных городов - Сергиев Посад, Переславль- Залесский, Ростов Великий, Ярославль, Кострома, Иваново, Суздаль, Владимир.

Городец - один из древнейших русских городов на Средней Волге, возник во второй половине XII века как крепость для защиты рубежей Владимирской Руси от походов волжских булгар. В Городце действуют музейный квартал и город мастеров.

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