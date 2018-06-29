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Конституционный суд Австрии разрешил регистрировать третий пол в ЗАГС

Общество
29 июня, 18:57 UTC+3 ВЕНА ВЕНА 29, июня. /ТАСС

Суд рекомендовал в этих случаях определять пол как "иной", "смешанный" или "неопределенный"

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ВЕНА, 29 июня. /ТАСС/. Конституционный суд Австрии постановил разрешить вносить в книги записи актов гражданского состояния (ЗАГС) третий пол, если человек не может отнести себя к мужскому либо женскому полу.

"Интерсексуальные люди, чей пол невозможно четко определить как "мужской" или "женский", имеют право записывать себя в книги ЗАГС и иные свидетельства в соответствии со своим полом. Конституционный суд определил, что такое толкование закона о гражданском состоянии сочетается с конституцией. В этой связи не потребуется отменять положения закона, которые подверглись рассмотрению судом", - говорится в опубликованном в пятницу решении судебной инстанции.

Конституционный суд рекомендует к использованию для таких людей определения "иной", "смешанный", "неопределенный". Решение принято на основе Европейской конвенции по правам человека, которая гарантирует соблюдение частной и семейной жизни. Под ее действие подпадает защита личности человека по принципу его половой принадлежности, индивидуальности, неприкосновенности и половой ориентации, резюмировали в суде.

Ранее соответствующий иск подал в Конституционный суд Алекс Юрген из города Линц (федеральная земля Верхняя Австрия). По его словам, в органах регистрации актов гражданского состояния ему не предоставили возможность указать в графе пол "смешанный" вместо обычных "мужской" или "женский". При рождении пол истца зарегистрировали как "мужской", и он впоследствии захотел изменить эти данные на "смешанный", но компьютерная программа в австрийских органах не предполагает наличия "смешанного" пола. Хромосомный анализ истца за годы жизни не смог однозначно определить принадлежность к тому или иному полу, и Юрген посчитал себя представителем "смешанного" пола.

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