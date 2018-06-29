Самарские медики провели уникальную операцию на позвоночнике

САМАРА, 29 июня. /ТАСС/. Уникальную операцию на позвоночнике провели в пятницу в Самарской городской клинической больнице имени Пирогова. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе правительства региона.

"Это уникальная и высокотехнологичная операция - артропластика в поясничном отделе позвоночника при рецидивных грыжах межпозвонковых дисков. Ранее пациентку уже дважды оперировали по поводу грыжи, дважды был рецидив. Прежде считалось, что поясничную артропластику при этом проводить нельзя. Теперь мы тотально удаляем грыжу с установкой искусственного диска", - рассказал журналистам заведующий нейрохирургическим отделением больницы, главный вертебролог Самарской области Сергей Сергеев.

По его словам, установленный искусственный диск является специальным поликомпонентным имплантом и состоит из титановых пластин.

Как сообщили в пресс-службе минздрава региона, рецидивные грыжи являются актуальной проблемой в хирургии позвоночника. По статистике, почти 16% пациентов оперируют повторно в первые пять лет после первичной операции. Повторные операции зачастую не решают проблему рецидива.

"На ближайший месяц в нейрохирургическом отделении самарской больницы запланировано несколько подобных операций, которые являются по существу прорывными в решении проблем рецидива грыж межпозвонковых дисков", - отметили в пресс-службе минздрава.