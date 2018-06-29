Волонтеров на Северном Кавказе обучают в горах

ЧЕРКЕССК, 29 июня. /ТАСС/. Добровольцы Северного Кавказа в течение трех дней на окружном форуме в Карачаево-Черкесии учатся ораторскому искусству и разрабатывать социальные проекты. Эти навыки, по их мнению, помогут им подготовиться к участию в молодежных форумах, грантовых конкурсах и привлечь в свои ряды новых активистов.

По данным организаторов, в форуме участвуют более 100 человек. Образовательной площадкой для волонтеров СКФО стал курорт Теберда, расположенный на высоте 1,3 тыс. метров над уровнем моря, в долине одноименной реки и окруженный горными массивами с реликтовыми соснами.

"На Кавказе есть потребность, чтобы таких образовательных программ было как можно больше. Радует то, что участники форума очень разные — есть начинающие активисты, кто уже являются организаторами в волонтерских центрах, и те, у кого есть успешные практики, реализованные добровольческие и социальные проекты. Обмен опытом важен для развития движения и определения проблем, мешающих этому процессу", — сказала ТАСС координатор Всероссийского конкурса "Доброволец России" в Северо-Кавказском федеральном округе (СКФО) Елена Козак.

По ее мнению, для дальнейшего развития добровольчества в регионе необходимо создавать соответствующую инфраструктуру — площадки, где волонтеры смогут получать знания и ресурсы для реализации своих проектов.

"Ресурсные центры, проектные офисы, по-разному они могут называться. Главное, чтобы это было то место, где с одной стороны сами добровольцы, общественники и активные граждане могут объединить усилия и совместно организовывать свою деятельность, но вместе с тем чтобы там присутствовали представители других секторов — государства, бизнеса, некоммерческих и молодежных организаций. Тогда добровольческие проекты будут максимально эффективные", — добавила эксперт.

Козак отметила, "что в каждой республике есть свои добровольческие традиции".

Волонтерство для людей

Два дня форума его участники учились создавать и защищать социально ориентированные проекты, а также привлекать в свои ряды новых добровольцев. Тренинги для ребят проводили федеральные эксперты — представители Росмолодежи, волонтерских центров и добровольческих объединений.

"У добровольцев СФКО хороший потенциал, у них много идей. Ребята, которые были у меня на тренинге — это действительно созидатели, люди готовые творить добро. Работаю на разных площадках, надо отметить, что с каждым годом улучшается проработанность идей и проектов, они стали более разноплановые, охватывают больше направлений. Особенность этого региона — командный дух", — считает эксперт всероссийского конкурса молодежных проектов Росмолодежи Валерия Зотова.

Полученными на форуме навыками в ближайшее время намерен воспользоваться 19-летний волонтер из Ингушетии Али Картоев, автор проекта по созданию в субъектах СКФО молодежных добровольческих корпусов, призванных развивать социальное и событийное волонтерство.

"Я хочу представить в этом году свой проект на форуме "Машук" и полученные на форуме знания мне будут очень полезны при подготовке презентации. Молодежные добровольческие корпуса, члены которых готовы помогать в проведении мероприятий, акций, а также оказывать помощь нуждающимся, работают уже в Ингушетии и Кабардино-Балкарии, создано отделение в Чечне, в ближайшее время хотим открыть в Карачаево-Черкесии и Дагестане", — поделился ТАСС с планами Картоев.

Волонтеры также открывали для себя секреты публичных выступлений, успешности и преодоления барьеров, состязались в логике и проектном мышлении. Участники мероприятия смогли также пройти мастер-класс "Лампа — яркие герои добровольчества" по созданию короткометражных фильмов".

По мнению федерального эксперта в сфере некоммерческого сектора Матвея Масальцева, "волонтерство начитается с того что вдохновляет и трогает сердце, и привлечь других людей в добровольчество можно яркими историями, рассказывая о успешных проектах через кино".

Обучить и рассказать о себе

В рамках форума гостей и участников также ожидали мастер-классы, творческие конкурсы презентация добровольческих практик Карачаево-Черкесии. Действовали три площадки волонтерских объединений республики, в сфере благотворительности, медицины и спорта. Проект Аси Хакировой "Бег ради жизни" в помощь детям с онкологическими и орфанными заболеваниями, реализующийся три года, уже вышел за рамки республиканского уровня и стал межрегиональным.

Опытом поделились и волонтеры-медики Карачаево-Черкесии, объединившие в свои ряды студентов мединститута Северо-Кавказской государственной гуманитарно-технологической академии (СКГГТА), представителей республиканского медицинского колледжа и школ КЧР.

"Наше движение создано только в январе 2018 года, на сегодня у нас 135 активистов. Пока работаем в трех направлениях — санитарно-профилактическое просвещение, популяризация донорства и профориентационная работа в школах — побуждаем учеников идти в медицину, помогать людям. Планируем развивать межрегиональное сотрудничество", — рассказала активист Патимат Каяева, отметив, что движение волонтеров-медиков Карачаево-Черкесии объединяет сегодня волонтеров республики, Дагестана и Кабардино-Балкарии.

Активисты этого движения планируют также начать работу над проектом, призванным увеличить продолжительность жизни в округе, и представить его в 2019 году на молодежном форуме "Машук".

О волонтерстве в КЧР

Для волонтеров подготовлена также насыщенная культурная и развлекательная программы, экскурсии по достопримечательностям КЧР. Завершится форум 30 июня.

По данным Министерства туризма, курортов и молодежной политики КЧР, сейчас в образовательных организациях республики функционируют около 300 волонтерских групп, в которые входят более 3 тыс. человек. В регионе, в частности, есть объединения волонтеров-спасателей и волонтеров-медиков.

В декабре прошлого года президент РФ Владимир Путин подписал указ "О проведении в Российской Федерации Года добровольца (волонтера)" в 2018 году. По словам президента, проведение Года добровольца станет признанием заслуг перед обществом и оценкой колоссального вклада волонтеров в развитие страны.