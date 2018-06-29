В Москве в субботу ожидается жара и грозовые дожди с градом

МОСКВА, 29 июня. /ТАСС/. Главное управление МЧС по Москве предупредило о жаре до 28 градусов и грозовых дождях с градом в субботу.

"По прогнозам синоптиков Росгидромета, 30 июня в Москве ожидается температура воздуха до плюс 28 градусов, облачно с прояснениями, дождь, местами сильный, гроза, град. Ветер юго-восточный 5-10 м/с, при грозе порывы до 15-20 м/с", - сообщили ТАСС в пресс-службе столичного главка МЧС.

В ГУ МЧС советуют переждать непогоду в здании. Во время грозы не следует укрываться под деревьями, также запрещено купаться и рыбачить.