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В Москве в субботу ожидается жара и грозовые дожди с градом

Общество
29 июня, 18:58 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 29, июня. /ТАСС

Температура воздуха в столице достигнет 28 градусов

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© Артем Геодакян/ТАСС

МОСКВА, 29 июня. /ТАСС/. Главное управление МЧС по Москве предупредило о жаре до 28 градусов и грозовых дождях с градом в субботу.

"По прогнозам синоптиков Росгидромета, 30 июня в Москве ожидается температура воздуха до плюс 28 градусов, облачно с прояснениями, дождь, местами сильный, гроза, град. Ветер юго-восточный 5-10 м/с, при грозе порывы до 15-20 м/с", - сообщили ТАСС в пресс-службе столичного главка МЧС.

В ГУ МЧС советуют переждать непогоду в здании. Во время грозы не следует укрываться под деревьями, также запрещено купаться и рыбачить.

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