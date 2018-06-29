ВОЗ: более 400 тыс. жителей на юго-западе Сирии потребуется гуманитарная помощь

ЖЕНЕВА, 29 июня. /ТАСС/. Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) считает, что гуманитарная помощь потребуется более 400 тыс. человек в районах на юго-западе Сирии, где идут бои. Об этом говорится в опубликованном в пятницу в Женеве пресс-релизе ВОЗ.

"Более 80% из 525 тыс. человек, живущих в этой области, как ожидается, будут нуждаться в гуманитарном содействии вследствие боев", - указывает организация. В число нуждающихся, поясняет ВОЗ, входят до 50 тыс. сирийцев, которые вынужденно покинули свои дома за последние две недели.

Как заявил региональный директор ВОЗ Майкл Тирен, организация готова работать с партнерами в целях предоставления срочной помощи нуждающемуся населению. "В условиях меняющейся обстановки на юге Сирии необходимо предоставить возможность гуманитарным конвоям проходить через линии противостояния", - сказал он, подчеркнув, что "все стороны должны разрешить немедленную эвакуацию критически больных и раненых гражданских лиц для проведения лечения".

Сирийские войска при поддержке отрядов Сил национальной обороны выбили в пятницу бандформирования со стратегических высот Телль-Змейтия в пограничной с Иорданией южной провинции Дераа. Об этом сообщила телестанция Al-Manar. Операция в этом районе проведена по истечении срока перемирия, введенного в пятницу на 12 часов командованием сирийской армии. Правительственные силы освободили ранее города Хирак и Эль-Карак к востоку от административного центра Дераа (110 км от Дамаска) и приближаются к контрольно-пропускному пункту Насиб на сирийско-иорданской границе.