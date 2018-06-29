Ла Грасьосу официально признали восьмым островом Канарского архипелага

МАДРИД, 29 июня. /ТАСС/. Власти Испании официально признали остров Ла Грасьоса площадью 29 кв. км и с населением около 720 человек восьмым населенным островом Канарского архипелага, сообщает газета El Pais.

"Это акт справедливости и исторический день для Ла Грасьосы", - заявил представитель Народной партии на острове Лансароте Хоэл Делгадо. Теперь власти острова могут сами принимать решения по локальным вопросам при условии сохранения своих административных связей с расположенным в 1,5 км к югу соседним Лансароте. Острова разделены проливом Эль-Рио.

Местные власти смогут проводить собственную кампанию по привлечению туристов, однако, по их мнению, их чрезмерный наплыв может привести к возможной нехватке ресурсов и сильной нагрузке на недостаточно развитую инфраструктуру острова. Ла Грасьоса, не обладающий разветвленной сетью автомобильных дорог и принимающий в год около 25 тыс. отдыхающих, имеет статус охраняемой территории и входит в состав национального парка "Чинихо".

На острове находятся всего два поселения - рыбацкая деревня Педро Барба, получившая свое название в честь одного из правителей архипелага, и портовое селение Калета дель Сабо.

Основной сферой доходов местной экономики является рыболовство и туризм. "Ла Грасьоса - одно из немногих мест в Европе, где нет асфальтированных дорог, поэтому большинство людей здесь передвигаются на велосипедах. Этот остров, заслуженно получивший название "райского уголка", предназначен для особого типа путешественников, предпочитающих наслаждаться природой, тишиной и красотой", - полагают испанские специалисты в области туризма.

Канарские острова - архипелаг вулканического происхождения, расположенный в Атлантическом океане в 115 км от северо-западного побережья Африки, состоящий из восьми островов: Тенерифе площадью 2034 кв. км, Фуэртевентура - 1660 кв. км, Гран Канария - 1560 кв. км, Лансароте - 846 кв. км, Пальма - 708 кв. км, Гомера - 369 кв. км, Иерро - 269 кв. км и Ла Грасьоса - 29 кв. км. Острова входят в состав Испании на правах автономного сообщества.