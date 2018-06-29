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Источники: ректор ЮФУ будет курировать вузы в Министерстве науки и высшего образования

Общество
29 июня, 19:45 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 29, июня. /ТАСС

Предполагается, что Марина Боровская будет курировать департаменты госполитики в сфере высшего образования, управления сетью организаций высшего образования и молодежной политики

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МОСКВА, 29 июня. /ТАСС/. Ректор Южного федерального университета (ЮФУ) Марина Боровская является главным кандидатом на пост замминистра науки и высшего образования, который будет курировать вузы. Об этом в пятницу ТАСС сообщил источник, знакомый с процессом формирования нового ведомства.

"В ближайшее время заместителем министра науки и высшего образования будет назначена ректор ЮФУ Марина Боровская, которая, предположительно, будет курировать три департамента - госполитики в сфере высшего образования, управления сетью организаций высшего образования и молодежной политики", - сказал собеседник агентства. Возможность этого назначения подтвердил ещё один источник, близкий к Минпросвещения.

"Также, возможно, одним из заместителей министра станет Марина Лукашевич, которая возглавляла в свое время правовой департамент при Андрее Фурсенко и Дмитрии Ливанове (два экс-главы Минобрнауки)", - добавил собеседник агентства.

ТАСС пока не располагает официальным подтверждением данной информации.

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Персоны
Ливанов, Дмитрий Викторович Фурсенко, Андрей Александрович
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