"Умные остановки" за 1,6 млрд рублей появятся в Нижнем Новгороде

НИЖНИЙ НОВГОРОД, 29 июня. /ТАСС/. ПАО "Ростелеком" в течение 10 лет вложит в проект по созданию "умных остановок" на улицах Нижнего Новгорода около 1,6 млрд рублей. Об этом сообщает пресс-служба городской администрации.

"Между администрацией Нижнего Новгорода и "Ростелеком" было заключено концессионное соглашение, в рамках которого компания реконструирует здание диспетчерского пункта, создаст информационно-диспетчерский центр, а также остановочные павильоны с конструктивно связанными мультимедийными табло вывода данных. На создание и обслуживание всей этой инфраструктуры компания потратит порядка 1,6 млрд рублей, весь проект рассчитан на 10 лет", - говорится в сообщении.

При помощи современных остановок горожане смогут мониторить движение общественного транспорта на интерактивной карте города, воспользоваться каталогом достопримечательностей, вызвать такси или экстренные службы. Кроме того, на остановках будет вестись круглосуточное видеонаблюдение.

"Умные остановки" появятся в Нижнем Новгороде в течение четырех месяцев, всего до конца 2018 года планируется установить 334 остановочных павильонов, уточнили в пресс- службе городской администрации.