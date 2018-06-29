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Телеканал France 24 отказался комментировать письмо Роскомнадзора

Общество
29 июня, 19:58 UTC+3 ПАРИЖ ПАРИЖ 29, июня. /ТАСС

Представитель СМИ пояснил, что компания не получала уведомлений о нарушениях от российского ведомства

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ПАРИЖ, 29 июня. /ТАСС/. Французский государственный телеканал France 24 не пожелал как-либо прокомментировать направленное ему уведомление Роскомнадзора о нарушении российского закона о СМИ. Это следует из высказываний, сделанных в пятницу официальным представителем новостного французского телеканала.

"У нас нет никаких комментариев по данному вопросу. Мы ничего не получили [от Роскомнадзора] ни в своем московском офисе, ни в парижском", - заявили в телекомпании. При этом представитель France 24 заверил, что "телеканал уважает законы стран, в которых он распространяет свою информацию".

Как сообщил в пятницу корреспонденту ТАСС представитель Роскомнадзора, "в рамках контрольно-надзорной деятельности в сфере СМИ ведомство выявило со стороны зарегистрированного в России телеканала France 24 нарушение ст. 19.1 закона "О средствах массовой информации". В направленном письме, в частности, Роскомнадзор проинформировал учредителя телеканала, что в соответствии с российским законодательством деятельность этого средства массовой информации может быть приостановлена в связи с нарушением правил, установленных статьей 19.1 закона о СМИ.

В пресс-службе уточнили, что "в ходе анализа лицензионных договоров, имеющихся в распоряжении Роскомнадзора, установлено, что редакционная деятельность телеканала находится под контролем иностранного юридического лица".

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