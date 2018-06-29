Около 300 беженцев вернулись в свои дома в Сирии за сутки

МОСКВА, 29 июня. /ТАСС/. Около 300 человек вернулись в свои дома в сирийской провинции Хомс и Восточной Гуте за сутки. Об этом в пятницу сообщил начальник российского Центра примирения враждующих сторон генерал-майор Алексей Цыганков.

"За прошедшие сутки в свои дома в провинции Хомс вернулось 170 человек, в Восточную Гуту - 112 человек. Благодаря предпринимаемым усилиям в свои дома из лагерей для беженцев и временно перемещенных лиц вернулось 70 тыс. 634 жителя Восточной Гуты и 106 тысяч 585 жителей провинции Хомс", - рассказал он.

По его словам, представители Центра обсудили с жителями населенного пункта Хурсан провинции Хама восстановление инфраструктуры и создание условий для возвращения беженцев. Кроме того, в населенном пункте Касири-Карабеси провинции Хомс была открыта дорога Хомс - Масьяф. В торжественной церемонии участвовали министр транспорта Сирии Али Хамуд и главы администраций населенных пунктов провинции, сообщил Цыганков.