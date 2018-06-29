При Минпросвещения появится координационный совет предметных ассоциаций

МОСКВА, 29 июня. /ТАСС/. Координационный совет предметных ассоциаций начнёт работу при Министерстве просвещения. Об этом сообщили в пятницу в пресс-службе ведомства.

29 июня под председательством министра просвещения Ольги Васильевой состоялось совещание с руководителями предметных ассоциаций.

"У министерства всегда были и будут экспертные полномочия, но мы понимаем ценность экспертного потенциала наших предметных ассоциаций. Наша совместная продуманная, профессиональная, референтная работа многое позволит изменить к лучшему. В этом свете давно назрело решение о создании координационного совета предметных ассоциаций при Министерстве просвещения РФ. Думаю, что без такого формата нам сложно будет осуществлять задачи государственно-общественного управления образованием", - заявила министр.

Она пояснила, что при тесном взаимодействии с представителями предметных ассоциаций министерство предполагает осуществлять совершенствование нормативной правовой базы в сфере образования, а также экспертизу концепций учебных предметов, образовательных стандартов, учебников и учебных пособий. Васильева также пригласила представителей предметных ассоциаций к сотрудничеству в рамках федерального этапа всероссийского конкурса "Учитель года России" для оценки компетенций конкурсантов.