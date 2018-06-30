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Американский комик заявил, что разыграл Трампа по телефону

Общество
30 июня, 0:45 UTC+3 НЬЮ-ЙОРК 30, июня. /ТАСС

Джон Мелендес представился сенатором Конгресса и обсудил с президентом США несколько вопросов, касающихся иммиграции и работы Верховного суда

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НЬЮ-ЙОРК, 30 июня. /ТАСС/. Американский комик и радиоведущий Джон Мелендес утверждает, что ему удалось добиться беседы с главой Белого дома Дональдом Трампом по телефону, в ходе которой он представился сенатором Конгресса США. Об этом в пятницу сообщил телеканал Fox News.

По его данным, Мелендес разместил в своем интернет-подкасте аудиозапись, на которой слышно, как он дозванивается в Белый дом. Комик представился сенатором Робертом Менендесом (демократ, от штата Нью-Джерси) и заявил, что ему необходимо срочно переговорить с Трампом и обсудить законопроект.

Как отмечает Fox News, Мелендеса несколько раз переключали между телефонными операторами и различными представителями Белого дома, прежде чем один из них сказал, что президент ему вскоре перезвонит. По словам комика, ему затем позвонил зять и старший советник Трампа Джаред Кушнер, который и соединил его с американским лидером, находившимся в то время на борту президентского самолета.

Как указывает телеканал, Трамп, судя по размещенной аудиозаписи, повелся на телефонный розыгрыш, думая, что говорит с сенатором. Стороны обсудили несколько вопросов, касающихся иммиграции и работы Верховного суда США. При этом, как отмечает Fox News, подтвердить подлинность записи ему не удалось. В Белом доме от комментариев отказались.

В Twitter Мелендес написал, что ему понадобилось менее двух часов для того, чтобы связаться с президентом. По его словам, розыгрыш показывает, "как легко проникнуть" в администрацию Трампа. Комик отметил, что разговор состоялся в минувшую среду, и выразил удивление, что американские СМИ не сразу обратили внимание на выложенную аудиозапись.

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