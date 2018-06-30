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Дождь, гроза и град ожидаются в субботу в Московском регионе

Общество
30 июня, 7:01 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 30, июня. /ТАСС

Днем воздух в столице прогреется до плюс 26-28 градусов

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МОСКВА, 30 июня. /ТАСС/. Дождливая погода ожидается в Московском регионе в субботу, сообщается на сайте Гидрометцентра.

"Облачно с прояснениями. Дождь, местами сильный. Гроза, град", - говорится в сообщении.

Днем воздух в столице прогреется до плюс 26-28 градусов. Ветер юго-восточный 5-10 метров в секунду, при грозе порывы 15-20 метров в секунду. Атмосферное давление - 738 мм ртутного столба.

В ночь на воскресенье температура воздуха в Москве опустится до 19-21 градусов. Ожидается кратковременный дождь, местами сильный, гроза.

В Подмосковье в субботу днем будет до плюс 28 градусов, ночью - 16-21 градусов.

Гидрометцентр объявил на 30 июня в Московском регионе желтый уровень опасности из-за ожидающихся дождя, грозы и ветра.

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